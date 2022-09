Diksmuidse groendienst zelf in de bloemen met gouden medaille op internationale wedstrijd

Langemark-Poelkapelle Weer verdachte vaten aangetrof­fen: is West-Vlaanderen speeltuin van bendes die drugslabo’s opzetten?

Het lijkt erop dat West-Vlaanderen criminele bendes blijft bekoren om drugslabo’s op te zetten. Recent werden zo’n labo’s ontdekt in Izegem, Ruddervoorde en Ieper. Nog niet zo gek lang geleden werd in Lendelede zelfs het grootste drugslab ooit in ons land ontdekt. En regelmatig worden verdachte vaten, vermoedelijk afkomstig uit die labo’s, gedumpt op verlaten plekken. Dinsdag werden dergelijke vaten teruggevonden in Langemark-Poelkapelle, eerder deze maand was dat ook het geval in Diksmuide en Houthulst.

21 september