Diksmuidse filmclub organiseert twee filmmomenten om geld in te zamelen voor Noodfonds Oekraïne 12-12

‘Le Consul de Bordeaux’ is een Portugese film over Artistide Sousa Mendes, de Portugese Consul in Bordeaux bij het begin van WO II. Hij wordt ook wel eens de Portugese Schindler genoemd want hij bezorgde zo’n 30.000 mensen, waaronder zo'n 10.000 joden, een visum, tegen de orders in van de dictator Salazar in Lissabon. Deze film is te zien op op zaterdag 28 mei om 20.15 uur of op woensdag 1 juni om 14.15 uur. Op 28 mei komen de Ereconsul van Portugal, Bruno Joos de ter Beerst en regisseur João Correa de film inleiden en duiden.