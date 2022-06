Diksmuids stationsgebouw krijgt een smakelijke bestemming: “Hapklaar streeklekkers voor tijdens het wachten of op de trein”

Even een omweg maken om op de bestemming te geraken. Het verhaal start bij Indigo in Koekelare. Dat is een groepspraktijk en vormingscentrum waar experts mensen bijstaan in hun persoonlijke groei. Onder die vleugels heb je een aantal vzw’s zoals de Boomhut met hun project ’23 plus’. “We zijn een vergunde zorgaanbieder die mensen met een fysieke of mentale beperking begeleiden met een mobiel team en straks ook in een wooncentrum”, verduidelijkt coördinator Nathalie Ramault. “Van daaruit is het idee voor een sociaal economisch project ontstaan. Er zijn zoveel mensen die willen werken maar die daarvoor geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt omdat ze bijvoorbeeld niet zo snel handelen of moeilijk met stress om kunnen. Die doelgroep willen we helpen.”

Het plan is om in het station van Diksmuide, waar vroeger de loketten waren, een keuken te installeren. “Daar zal ons team met lokale producten van de landbouwers aan de slag gaan om lekkere hapjes en drankjes klaar te maken waarvan de reizigers kunnen genieten tijdens het wachten of op de trein. Eind dit jaar of begin volgend jaar willen we starten.”

Wat er ook te verkrijgen zal zijn, zijn de Woppaaaa-pralines. “Het wordt de eerste fysieke winkel van ons product”, pikt Annelien Jonckheere van Indigo in. “Als psychotherapeute leer ik mensen opnieuw praten met elkaar. Onderaan de praline lees je een positieve boodschap die een gesprek op gang kan brengen. Dat past volledig in de filosofie van het project dat we in het station van Diksmuide willen bereiken. Iedereen is er welkom en krijgt er kansen.”

De totale kostprijs van het project is een kleine 200.000 euro. Via het Europese Leaderproject krijgen de Koekelaarse ondernemers ruim 127.000 euro.

