Diksmuide zoekt deelnemers en seingevers voor drie triatlons eind mei

Politie Westkust contro­leert 422 bestuur­ders op alcohol en drugs in verkeer

Het voorbije weekend controleerde Politiezone Westkust opnieuw op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. 422 bestuurders legden een ademtest met de alco-sensor af. In totaal hadden 5 bestuurders te veel alcohol gedronken. Eén bestuurder was onder invloed van drugs en legde een positieve speekseltest af.