Diksmuide stelt Sunbeam Summerbar voor: “De helft goedkoper dan vorig jaar”

Plopsaland stuurt beroemd paard Amika met pensioen

Het witte paard Amika, gekend uit de gelijknamige Studio 100-reeks van vroeger, staat niet langer te grazen in de weide in Plopsaland De Panne maar wel in die van zijn vroegere verzorger Alexander Moncarey in Alveringem. “Amika heeft longproblemen en mag zijn oude dag slijten op een rustige plaats”, zegt Carl Vergauwe, directeur groen/dieren van de Plopsa Group.