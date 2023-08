Diksmuide staat voor druk verlengd weekend: “We zetten onze Grote Markt op stelten”

IN BEELD. De twee gezichten van Beach Festival: “Onze zonnecrème en regenjas­jes konden we goed gebruiken”

Het contrast op het Beach Festival in Nieuwpoort kon niet groter zijn. Vrijdag een stralende zon en zaterdag plensbuien. Van de kleurrijke kleurzakken naar de poncho’s en paraplu’s, maar aan de sfeer veranderde het weer weinig. Of zoals Sofie Plets uit Izegem het vanonder haar zeil samenvatte: “De regen is maar een detail.”