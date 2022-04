Diksmuide mag zich eerste ‘Vive le Vélo-stad’ van Vlaanderen noemen, maar daar staat niet iedereen voor te springen

Oostduinkerke/Veurne/Gullegem Verstrooi­de trucker knalt op botsabsor­beer­der langs E40: zware schade en urenlange verkeers­hin­der

Dicht bij enkele arbeiders, die op de E40 in Oostduinkerke putjes in het wegdek aan het vullen waren, is vrijdag een vrachtwagen op hun botsabsorbeerder ingereden. De schade was groot.

22 april