Diksmuide laat zich van zijn warmste kant zijn: “Alles in de strijd tegen armoede”

Nieuwpoort LEVENSVER­HAAL. Oorlogs­held Pieter Coussaert (101) overleden, een van de twee Belgische overleven­den van de landing in Normandië: “Ik sprak geen woord Engels en moest bij de Britse marine”

Vorig jaar nog eerde de Marine oorlogsheld Pieter Coussaert voor zijn honderdste verjaardag. Hij was één van de twee Belgische overlevenden van de invasie in Normandië op 6 juni 1944. De man is woensdag overleden en wordt volgende donderdag begraven. “Wat hij heeft meegemaakt, laat een diepe indruk na”, reageert burgemeester Geert Vanden Broucke. Het vissersschip waarop Pieter als matroos werkte, nam de Britse marine in beslag. Het was het begin van een episode vol gevaar maar ook met een vleugje romantiek toen hij met zijn Martha trouwde.

17 november