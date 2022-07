Diksmuide heeft na twee jaar nog steeds geen vaste rusthuisdirecteur: “We blijven hoop koesteren maar van privatisering is geen sprake”

“Het stadsbestuur startte een paar aanwervingsprocedures maar allemaal zonder resultaat”, uit Vanlerberghe zijn kritiek. “Er bieden zich amper kandidaten aan en wie het toch doet wordt te licht bevonden. Via consultantsbureaus zijn er nu interim-directeurs aan de slag maar die werkwijze kost een pak geld. Intussen vernam ik in de wandelgangen dat de piste van privatisering van het woonzorgcentrum bewandeld wordt.”

“Twee jaar terug hebben we de directeur ontslagen en sindsdien hebben we inderdaad nog geen opvolger gevonden hoewel we de functie al een paar keer vacant hebben geplaatst”, reageert schepen De Keyrel. “Om de continuïteit te verzekeren werken we voorlopig met een interim-directeur. We zijn onze medewerkers dankbaar voor hun flexibiliteit en merken dat de bewoners en de familie begripvol reageren en tevreden zijn over de werking. Eind deze zomer hoop ik de aanwervingsprocedure te kunnen afronden.”