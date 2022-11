Diksmuide breidt zijn fietszone uit: “Fietsers voorrang in deze straten op schoolroutes”

“Het is de bedoeling om de Rozemarijnstraat, Fuselierstraat, IJzerlegerstraat en Tuinwijk ook mee op te nemen in de fietszone. Die straten liggen op de schoolroutes”, duidt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Vorig jaar werden er 11 overtreders in de fietszone geverbaliseerd. De cijfers van dit jaar heb ik nog niet.” Het was oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) die peilde naar een evaluatie en uitbreiding van de fietszone. “De fietszone in het stadscentrum kwam voor het eerst ter sprake door Gert Maertens (Groen!) in december 2019. In mei 2020 stelden we al voor met de Rozemarijn- , Fuselier- en IJzerlegerstraat mee op te nemen.” De maximumsnelheid in een fietszone is 30 kilometer per uur voor alle weggebruikers. Fietsers mogen niet ingehaald worden door gemotoriseerd verkeer en mogen bovendien de volledige breedte van het rijvak gebruiken. Voorrang van rechts en stoppen aan een zebrapad moeten alle weggebruikers respecteren.