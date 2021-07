Dief steelt fiets van politieman op koer van commissariaat: “Dit getuigt van heel veel lef”

DiksmuideMeer lef als dief kun je allicht niet hebben. Op het politiecommissariaat van Diksmuide is dinsdagnamiddag een dure elektrische fiets van een politieman gestolen, nota bene op de koer. “Zonder scrupules”, zegt commissaris Geert Provoost. Maar in de loop van de dag volgde goed nieuws. De politie liet weten dat de verdachte samen met de fiets is aangetroffen langs de Esenweg in Diksmuide.

Het was dinsdag rond 22 uur ‘s avonds toen de diefstal werd opgemerkt op het commissariaat in de Sint-Sebastiaanslaan, omdat de politieman in kwestie naar huis wou vertrekken maar zijn elektrische tweewieler verdwenen bleek. Het gaat om een duur exemplaar van het merk QWIC, in matzwarte kleur. Er waren ook twee fietszakken aan bevestigd met daarin een zwarte helm van het merk Villite, mp3-oortjes van het merk Dr. Dre, een broek, regenjas, een veiligheidshesje, batterijlader en een ketting met hangslot. De fiets was niet gesloten, in de veronderstelling dat niemand zomaar de fietsenstalling van het commissariaat zou binnendringen.

“Een andere collega had al opgemerkt dat de poort van de fietsenstalling open stond, maar dacht dat iemand die gewoon vergeten af te sluiten was. Op camerabeelden zagen we echter dat iemand de fietsenstalling rond 16.10 uur was binnengedrongen en met de fiets aan de haal ging. We zijn onmiddellijk een onderzoek gestart. Dit getuigt hoe dan ook van veel lef”, zegt commissaris Geert Provoost. De politie zou overigens de vermoedelijke verdachte hebben herkend op camerabeelden. “Er zijn al op meerdere locaties huiszoekingen gehouden in het milieu onder leiding van het parket, maar voorlopig zonder resultaat. In de eerste plaats willen we vooral de fiets van de collega terug”, aldus Provoost.

Opsporing verzocht

“Daarom vragen we de bevolking om mee uit te kijken. Allicht werd de fiets gebruikt om zich snel te verplaatsen en mogelijk is die ergens achtergelaten of gedumpt, hopelijk niet in een rivier of waterloop. Wie de fiets ergens opmerkt, wordt met aandrang verzocht om ons te contacteren op het nummer 051/51.00.00", gaat Provoost verder. Het chasisnummer is EFY9107581. In de loop van de dag kwam er goed nieuws. “De verdachte is samen met de fiets aangetroffen langs de Esenweg in Diksmuide. De verdachte is gearresteerd en wordt ter beschikking gesteld van het parket”, vertelt Provoost.

Verdachte geen onbekende

De verdachte is geen onbekende voor politie en parket, zo vernam onze redactie. Hij zou recent met twee kompanen zijn opgepakt naar aanleiding van enkele diefstallen, maar vrijgelaten zijn na een dagvaarding in snelrecht. Allicht ging het om een soort ‘vergelding’ ten aanzien van de politie. Wordt ongetwijfeld vervolgd, allicht op de rechtbank. Al lijkt het er niet op dat de dader vreest voor een veroordeling meer of minder.

Volledig scherm Het politiekantoor in de Sint-Sebastiaanslaan in Diksmuide, waar de fietsdiefstal gebeurde. © PZ Polder