Dief (37) loopt Action-winkel buiten met tuinset en soundbar, maar scant enkel... hondenpoepzakjes

Veurne AZ West blikt terug op een gemiddeld werkjaar: “Precies evenveel kindjes geboren”

Het voorbije jaar zijn in AZ West in Veurne exact evenveel baby’s geboren als in 2021 namelijk 368. Bij het begin van 2023 blikken we met woordvoerder Delphine Deneir terug op de belangrijkste cijfers van het voorbije jaar.

9 januari