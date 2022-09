Deze maand al 9 prikmomenten in Sint-Sebastiaan voor herfstbooster

Woensdagnamiddag en vrijdagvoormiddag zijn de eerste 2 prikmomenten in het vaccinatiecentrum Sint-Sebastiaan in de Sint-Sebastiaanlaan 8. In totaal zijn er in september 9 en in oktober 21 vaccinatiesessies gepland. Wie op 1 augustus of erna zijn of haar boosterprik heeft ontvangen, zal geen uitnodiging krijgen. De andere wel. Kan of wil je niet wachten op de uitnodiging dan kan je ook jezelf inschrijven via qvax.be. Heb je vragen, dan kan je die stellen aan de medewerker van het callcenter op 051 70 19 76. Dat is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Op dinsdag is dat van 16 tot 19 uur en op woensdag van 14 tot 17 uur.