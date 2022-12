Deze leerlingen zorgen voor pakjes onder élke kerstboom: “Kansarmoede is ook vlakbij”

De inzamelactie kaderde binnen een schoolproject over kansarmoede. “Het is de eerste keer dat we zoiets organiseren en het enthousiasme was enorm”, blikt leerkracht Tine Loncke terug. “De leerlingen ontwierpen affiches, maakten hun schoolgenoten warm om spullen te doneren en trokken samen naar Mamadepot in Alveringem om alles te overhandigen. Mijn collega Nathalie doet daar vrijwilligerswerk. We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen zelf ontdekken dat kansarmoede niet enkel iets is uit de schoolboeken. We willen alle leerlingen, leerkrachten en sympathisanten bedanken die waardevolle baby- , speel- en schoolspullen hebben geschonken. Zo werd het een warme actie die door veel mensen werd gedragen. En voor onze tweedejaars was het een leerrijke ervaring.”