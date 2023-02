Dertiger uit Diksmuide dood in bed gevonden: politie onderzoekt ‘verdacht’ overlijden

De man werd zondag in de vooravond thuis in zijn woning in de Laure Fredericqlaan in Diksmuide aangetroffen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar de man was al overleden. Hij is nog jong en de precieze doodsoorzaak was niet meteen duidelijk. Daarom werd een onderzoek naar een ‘verdacht overlijden’ opgestart. Een autopsie zal nu meer over de precieze doodsoorzaak moeten uitwijzen.