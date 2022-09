‘De weging’ in Diksmuide bestaat een eeuw: “Maandelijks leggen we 200 kindjes op de weegschaal”

Bij een eeuwfeest hoort een vleugje geschiedenis. Stadsarchivaris Chris Vandewalle ontdekte een aantal leuke weetjes die burgemeester Lies Laridon (CD&V) deelde tijdens de ontvangst van de vereniging in het stadhuis. “In 1900 stierf één op de vijf kinderen voor hun eerste verjaardag vooral door infecties. Daarom richtte dokter Eugène Lust de eerste consultatie voor zuigelingen op in 1897 in Brussel. Pas op 23 juli 1920 werd de werking in Diksmuide wettelijk erkend. Het bestaat dus eigenlijk al 102 jaar maar door corona konden we pas nu de viering inplannen. Onze stad was in 1918 platgebombardeerd. Daarom werd ‘de weging’, zoals de dienst in de volksmond wordt genoemd, georganiseerd in de barakkenwijk aan de Oostvesten.”

Thuishaven in Kasteelstraat

In het oprichtingsjaar werden in Diksmuide 13 kinderen geboren, het jaar erna al 34. “Een lokale consultatie was dus op zijn plaats”, vervolgt Laridon. “Er kwamen zelfs moeders uit de omliggende gemeenten naar de raadplegingen in Diksmuide. Onze stadsarchivaris vond gedetailleerde jaarcijfers uit 1921. Er waren toen 991 consultaties en wegingen. Daarnaast werd er net geen 6000 liter melk in flessen uitgedeeld aan baby’s. De onderhoudskost per kind per dag was vastgelegd op 1,2 oude Belgische frank. Tot slot kregen moeders die dat nodig hadden een hoeveelheid melk en twee eieren. In totaal werden in het eerste werkingsjaar 600 liter melk en 16.452 eieren uitgedeeld. In 1938 richtten de Zwartzusters in onze stad een, intussen opgedoekte, materniteit op.” Na een aantal keer te zijn verhuisd, hebben Kind en Gezin en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding sinds 2007 hun onderkomen in de Kasteelstraat.

Enkel vrijwilligers

“We kunnen rekenen op achttien vrijwilligers”, zegt voorzitster Claire Hemerycke (67) uit Beerst. “Zelf zet ik me bijna tien jaar in. Vooral het warme contact met de kinderen en ouders spreekt me aan en de sfeer onder de vrijwilligers is gemoedelijk. Op maan- , woens- , donder- en vrijdag vinden er raadplegingen plaats. Het gaat om een tiental zittingen of een totaal van ongeveer 200 kindjes per maand. Voor ouders zijn we vaak het eerste aanspreekpunt. We zijn er om hen te onthalen en gerust te stellen. Dankzij de steun van de bibliotheek kunnen we ook een boekenpakket of een boekenbon meegeven.”

De achttien vrijwilligers zijn allemaal vrouwen. “Mannen zijn ook meer dan welkom hoor”, knipoogt Claire. Wie interesse heeft om mee te helpen, kan contact opnemen met het Huis van het Kind op 051 79 32 70 of mail naar huisvanhetkind@diksmuide.be.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.