De Watergroep wil experimenteren met zonnepanelen op water: “We testen binnenkort op de put in Nieuwkapelle”

Zonnepanelen op het water; dat is het idee dat De Watergroep in Nieuwkapelle wil uitrollen. “We zoeken momenteel een externe partner”, duidt woordvoerder Kathleen De Schepper. “Van zodra we die gevonden hebben zullen we het concept van de installatie uittekenen en een omgevingsvergunning aanvragen. We zien die plas in Nieuwkapelle als een demonstratieproject om ervaring op te doen met de uitbating van zonnepanelen op het water en de effecten ervan op en rond het water op vlak van kwaliteit, invloed op de fauna en flora of de algenbloei. Afhankelijk van de resultaten van die studie kunnen we het project verder uitbouwen op andere grote wateroppervlakten.”