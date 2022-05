De stappenclash is gestart: deze Diksmuidelingen zetten je aan het wandelen

Diksmuide neemt het op tegen Heuvelland, Houthulst, Kortemark, Lichtervelde, Lo-Reninge, Mesen, Pittem, Poperinge, Roeselare, Tielt, Vleteren en Zonnebeke. “Vorig jaar vielen we met een vierde plaats net naast het podium. Dat moeten we beter kunnen”, roept sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) op. Deelnemen is gemakkelijk. Je registreert je op de website www.10000stappen.be. Daarop geef je dagelijks het aantal stappen in dat je zet. Tien minuten sport staat gelijk aan 1500 stappen. Nieuw dit jaar is dat niet enkel Diksmuidelingen individueel kunnen meedoen maar ook sportclubs. Via deze link vind je alvast een aantal leuke wandeltrajecten. Op de campagnefoto geven sportieve inwoners het goeie voorbeeld. Je herkent Noël Vanacker van KSVD en de Donderdagstappers, Caroline Bouttelgier van Run4All, Annick Veryser van De Vredetrappers, Nick Lannoo van TTC Smashing Smude en Wandelclub Dikmsuide en Eddy Decaestecker van TC De Maene.