De Lijn wijzigt dienstregeling buslijnen 30, 31 en 64

Nieuwpoort Burgemees­ter is het beu dat mensen op kunstwerk Jan Fabre klimmen: “Voortaan geven we boetes tot 250 euro”

Nu de zon weer wat meer schijnt, vallen de krassen op Jan Fabres kunstwerk ‘Searching for Utopia’ in Nieuwpoort extra op. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) is de oorzaak daarvan meer dan beu. “Ouders moedigen hun kinderen zelfs aan om erop te kruipen voor de foto. Ongelooflijk”, reageert hij. Een herstelbeurt komt er alvast niet, maar hij laat het er niet bij.

12 april