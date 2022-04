“De kerk had beter geweest”: oppositie niet tevreden met plannen nieuw dorpshuis in Pervijze

De nieuwbouw wordt 830 vierkante meter groot. Het stadbestuur kiest voor een compact pand zodat er voldoende ruimte is voor groen rondom. Op het gelijkvloers zal je de grote zaal vinden alsook een kleinere polyvalente ruimte waar de bibliotheek in geïntegreerd zal worden. De boeken zullen in flexibele kasten gestald worden zodat ze gemakkelijk in de bergruimte kunnen gerold worden als er activiteiten zijn. In die kleinere ruimte mikt het stadsbestuur ook op een dorpspunt. De centrale keuken en bar treffen we eveneens op het gelijkvloers. Neem je de trap of lift naar boven dan kom je in het plaatselijke jeugdhuis terecht en een extra vergaderruimte.