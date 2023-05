De ene parkeerschijf is de andere niet: “Boete omdat tekst niet in drie landstalen stond”

Amper 15 jaar, maar eerste boek van schrijfta­lent Febe ligt binnenkort tot in Amerika in de rekken: “Ik ben nog steeds in shock”

Ze moet nog zestien jaar worden, maar Febe Maenhout uit Nieuwpoort kan zich nu al op de borst kloppen met het succes van haar eerste boek. ‘How I love to hate you’ werd eind vorig jaar uitgebracht, en nu wordt het werk — geschreven in het Engels — in boekenwinkels wereldwijd verkocht. “Hoe zot is dat”, vraagt ze zichzelf verwonderd af. Hoog tijd voor een babbel.