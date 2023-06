Dave en Emmanuel verhuizen Brugs restaurant naar landelijk Nieuwkapelle: “We brengen het groene van de Westhoek op het bord”

Wat te doen in Brugge en aan de kust dit weekend: van histori­sche schepen spotten tot een reusachtig lekker biertje proeven

Geen zin om thuis te blijven in het weekend van 3 en 4 juni in het Brugse of aan de kust? Dan hebben wij vijf tips voor je in petto die zeker de moeite waard zijn. De zeereuzen van Oostende voor Anker zijn een aanrader, maar we schuiven met plezier ook vier andere activiteiten naar voren.