Coronaprik krijg je voortaan in ontmoetingscentrum Sint-Sebastiaan

Dat ontmoetingscentrum vind je in de Sint-Sebastiaanslaan 8, net naast de lokale politie. “We organiseren tijdens de waakfase vaste prikmomenten”, zegt schepen van Volksgezondheid Katleen Winne (Idee Diksmuide). “We hebben nu drie data geprikt namelijk zaterdag 23 april in de voormiddag, woensdag 18 mei in de namiddag en zaterdag 18 juni in de voormiddag. Ook na juni blijft er continuïteit in de vaccinaties maar die data moeten we nog bepalen.” Vooraf een afspraak maken is nodig en kan vanaf morgen woensdag 13 april op 051 70 19 76. Het callcenter is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, behalve op dinsdag want dan is het van 16 tot 19 uur.