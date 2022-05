Chiro Woumen ziet helft van speelterrein verdwijnen: “We kunnen alleen maar hopen dat het niet zo zal zijn”

Chiro Woumen telt een honderdtal leden. In 2000 bouwden ze hun lokaal met een erfpacht van 50 jaar. Nu er een nieuw ontmoetingscentrum aan de overkant van de baan is gebouwd, wil het stadsbestuur een stuk van de oude jongensschool verkopen. Dat roept bij de jeugdvereniging vragen op. “We zien onze speelruimte van 1000 vierkante meter meer dan gehalveerd. Er schiet nog 400 vierkante meter over”, vat Lieven Vanden Berghe, voorzitter van vzw Chiro Woumen het samen. “Het overleg met het stadsbestuur gebeurde niet ten gronde. Daarbij komt dat we niet zeker zijn of de toekomstige bouwpromotor wel rekening zal houden met ons.” Jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V) onderlijnt dat er een paar keer rond de tafel werd gezeten. “De Chiro heeft ruimschoots de kans gekregen om te reageren. De procedure loopt en kunnen we nu niet meer tegenhouden. Er is ook nog het speelplein bij de school in Woumen dat de jeugdvereniging kan gebruiken.” Dat is volgens de Chiro niet geschikt voor grote spelen. Om hun ongenoegen te uiten hebben ze een protestbord bij hun lokaal geplaatst. “We vragen het behoud van de koer of de oppervlakte ervan en liefst een opening met zicht op ons gebouw”, besluit Vanden Berghe.