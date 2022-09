Chiro Woumen heeft zijn lokaal afbetaald: “Dat verdient een feestje maar dan wel één met een schaduwrandje”

In zijn 64-jarig bestaan, verhuisde de jeugdvereniging al een paar keer. Toen zijn eerste onderkomen in de steigers ging, vond de Chiro onderdak in het zelf gebouwde heem ‘De Boomgaard. Eind de jaren negentig groeide het idee om op dezelfde locatie de houten ‘barakke’ te vervangen door een stenen lokaal. Ouders, oud-leiders en leiders stropten de mouwen en gingen aan het bouwen. Een vzw ging een lening aan en die is nu afbetaald. Dat werd gevierd met een grote groep leden en oud-leden. Het was een feest met een schaduwrandje want Chiro Woumen is er niet over te spreken dat de nabijgelegen jongensschool is verkocht aan een bouwontwikkelaar. Het zit met veel vragen over de speelruimte want die dreigt veel kleiner te worden. Jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V) begrijpt de bezorgdheden maar meldt dat er voldoende overleg is geweest tussen het stadsbestuur en de Chiro. Hij geeft nog mee dat de gesprekken met de ontwikkelaar nog moeten plaatsvinden.