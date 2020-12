Camera’s staan er al 2 jaar, de 6 trajectcontroles werken, maar boetes kan je in Diksmuide niet krijgen: “Geen volk om ze te verwerken”

DiksmuideHet heeft veel weg van een soap, de trajectcontrole in Diksmuide. De camera’s staan er al twee jaar. Nu werken ze eindelijk, maar door een personeelstekort bij het gewestelijke verwerkingscentrum in Gent kunnen er nog geen boetes uitgeschreven worden.

“We zitten in de laatste rechte lijn, maar er zitten nog want knobbels in die lijn”, vat Johan Geeraert, zonechef in de politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark) het samen. “De zes trajectcontroles werken nu wel, maar toch riskeer je geen boete. Dat komt omdat er te weinig personeelsleden zijn in het gewestelijk verwerkingscentrum in Gent. Daar worden alle overtredingen verwerkt. De camera’s tellen nu alle voertuigen en met die resultaten wil het centrum aantonen dat extra personeel dringend nodig is. Ik verwacht niet dat dit probleem de eerstkomende maanden zal opgelost zijn. En volgend jaar komen er nog twee trajectcontroles bij tussen ’s Heerwillems en Pervijze en tussen het uitrijden van Woumen en De Kippe in Merkem.”

Al 17.000 processen-verbaal voor verkeersinbreuken

Nochtans is het nodig dat de trajectcontrole werkt want nog steeds wordt er te snel gereden. “Volgens het quotum dat datzelfde verwerkingscentrum in Gent voor onze zone heeft berekend kunnen we jaarlijks 17.000 pv’s voor verkeersinbreuken uitschrijven maar op 2 december hadden we dat quotum al bereikt”, stelt Geeraert nog vast.

“Ik denk dat we tegen eind december aan 18.000 zullen zitten”, vermoedt de zonechef. “Mocht de trajectcontrole wel werken dan komen daar zeker nog 9000 pv’s extra bij want die camera’s registreren dag en nacht. Ik wil benadrukken dat we blijven inzetten op controleren ook al werkt de trajectcontrole niet. We hebben onze mobiele en vaste camera’s die we al jaren inzetten. Snelheidsduivels riskeren ook in Diksmuide dus een boete.”