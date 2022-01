Buschauffeur (50) filmt vrouwen in kleedhokjes van Diksmuids zwembad: “Ze herkende hem als de vader van een klasgenoot”

Het is januari 2021 wanneer een 19-jarige vrouw nietsvermoedend gaat zwemmen in De Pluimen in Diksmuide. Na afloop kleedt ze zich om in een kleedhokje. Ze heeft net haar beha aangetrokken wanneer ze naar beneden kijkt en een smartphone onder de valse wanden ziet. “Iemand was haar heimelijk aan het filmen. De persoon trok de smartphone meteen weg. Mijn cliënte was uitermate geschrokken. Ze belde onmiddellijk haar moeder en vriend. Ze lichtte het onthaal in en diende klacht in bij de politie. Men dacht meteen in de richting van de beklaagde. Die ontkende eerst nog tijdens een verhoor op de dag zelf. Mijn cliënte herkende hem als de vader van een klasgenoot en buschauffeur van De Lijn, op de busverbinding die ze vaak nam”, pleitte Els Leenknecht, advocate van het slachtoffer, intussen 20 jaar geworden.