Budget voor Uitpas in vier jaar tijd verviervoudigd

In de zomer van 2017 was Diksmuide één van de pioniersteden om de Uitpas Westhoek te lanceren. “Iedereen kan met die kaart voordelen scoren voor zijn vrijetijdsactiviteiten maar het is ook een reductiekaart voor mensen in armoede”, schetst schepen Katleen Winne (Idee Diksmuide). “De pas is zo’n succes dat je de verzamelde punten niet alleen bij de stedelijke vrijetijdsactiviteiten kan omruilen. Er zijn al 54 partners”, pikt collega-schepen Marc De Keyrel (CD&V) in. Meer dan 15 procent van de inwoners heeft een Uitpas. In 2018 investeerde Diksmuide nog om en bij de 3.200 euro in de pas, vorig jaar was dat 14.500 euro. Meer info vind je hier