Brandweer rukt uit voor slaapkamerbrand door omgevallen kaars op bureau van studente

Broer en vader eren overleden Bert met zelfgebouw­de windmolen ‘De Sterke Beer’: “Zo hebben we hem altijd dicht bij ons”

“Ik was op weg naar een molen in Leisele toen ik telefoon kreeg. Mijn broer Bert, amper 37 jaar, was totaal onverwacht in zijn slaap overleden aan een longembolie. Ik heb direct rechtsomkeer gemaakt.” Het plotse verlies in november 2021 tekende de familie Demol uit Pollinkhove. Vader Ronny (62) en broer Berre (24), beiden professionele molenbouwers, startten direct met het ultieme eerbetoon. Na een jaar hard zwoegen draaien intussen de wieken van windmolen ‘De Sterke Beer’. Berre heeft nu nog één droom.