Brandweer redt 1.200 kilo zware dekstier van boer Johan (57) uit modderpoel: “Hij leek wel een nijlpaard of krokodil”

Geen alledaagse opdracht voor de brandweer woensdagavond in Diksmuide. Zij waren liefst twee uur lang in de weer met het redden van de 1.200 kilo zware dekstier. Het dier van landbouwer Johan Debruyne (57) was compleet weggezakt in een modderpoel en geraakte niet meer op eigen kracht op het droge. “Door het vele wroeten zakte de stier alleen maar dieper weg.”

Johan Debruyne (57) en zijn echtgenote Lieve Taveirne (56) vormen een rasecht West-Vlaams landbouwerskoppel. In Esen, bij Diksmuide, baten ze al jaren de bekende veeboerderij Hof Ter Wilgen uit. Twee keer per week loopt het koppel langs al hun weides om te controleren of alles nog in orde is met hun koeien. Toen Johan woensdagavond aankwam bij zijn weide in de Grote Beverdijkstraat in Oudekapelle, zag hij evenwel meteen dat er iets scheelde. “Bij het tellen van de dieren, merkten we dat onze dekstier ontbrak”, vertelt hij. “Ik zag dat de koeien van de buurman onrustig waren en had dus door dat er iets niet klopte. Na wat zoeken vonden we onze stier terug in de modder van de drinkpoel. Hij zat bijna volledig onder. Die poel was nochtans helemaal niet zo diep, maar door het vele wroeten om zich te bevrijden, zakte hij wellicht diep weg. Enkel zijn kop en rug zaten nog boven. Hij leek wel een nijlpaard of krokodil.”

Volledig scherm De 1.200 kilo zware dekstier was volledig weggezakt in de modder. © RV

Johan belde de brandweer op, maar zij beslisten meteen om hun speciale dierenreddingsteam (DRT) ter plaatse te sturen. “Onze stier weegt liefst 1.200 kilo, dus daarvoor waren de zware middelen nodig”, vertelt hij. “De hele reddingsoperatie duurde uiteindelijk twee uur. We lieten mijn verreiker en die van mijn buurman aanrukken om het hoofd van de stier boven te houden en het dier er uiteindelijk uit te liften. Het is uiteindelijk door het doorzettingsvermogen en de vakkundigheid van de brandweer dat hij is gered.”

Anderhalve dag vast

Na een controle van de dierenarts werd de dekstier van Johan en Lieve in een stal ondergebracht. “Zijn temperatuur was al gezakt van 38,5 naar 37 graden. We hebben hem meteen drooggewreven met stro en een deken op hem gelegd. Een buurvrouw zag onze stier dinsdagvoormiddag nog staan, dus wellicht zat hij zo’n anderhalve dag vast in die modderpoel. Hij was dan ook volledig uitgeput. Het had geen twaalf uur langer mogen duren. Maar intussen heeft hij alweer gedronken en stond hij ook al wat recht. De stier zal nog enkele dagen nodig hebben om te recupereren, maar zal uiteindelijk wel volledig herstellen.”

Johan wil afsluiten met een speciaal dankwoordje voor de brandweer. “Je moet het maar doen als vrijwilliger. Wat die mensen gedaan hebben, is onbeschrijflijk. In 23 jaar tijd had ik dit nog nooit meegemaakt, maar nu was het wel ineens goed prijs. Zonder de brandweer had mijn stier het wellicht niet overleefd. Ik wil hen dan ook bedanken.”

Volledig scherm Het dier herstelt momenteel in een stal. © RV

