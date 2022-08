Rijbewijs van bestuurder uit Diksmuide ingetrokken voor 15 dagen

Avekapelle Loslopende pitbulls bijten chowchow dood: eigenaar laat dieren inslapen

In Avekapelle, bij Veurne, is vrijdag een chowchow aangevallen door twee losgebroken pitbulls. De hond was met z’n baasje aan het wandelen. Hij overleed uiteindelijk bij de dierenarts aan z'n verwondingen.

8 augustus