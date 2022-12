Bouw van nieuw dorpshuis Pervijze start volgend najaar: “Plaats voor bib, turnzaal en jeugdhuis”

Het dossier voor een nieuw ontmoetingscentrum in Pervijze sleept al jaren aan. Aanvankelijk was het de bedoeling om dat in te richten in de kerk, maar daarover werd geen akkoord bereikt. Omdat het huidige gebouw van het dorpshuis te bouwvallig is, kiest het stadsbestuur voor een afbraak en vervolgens een nieuwbouw. Het voorziet daarvoor in een totaalbudget van 2,8 miljoen euro. “De polyvalente ruimte kan opgesplitst worden”, toont schepen De Keyrel de plannen.

Bib en turnzaal

“De grote zaal is op maat van dorpsactiviteiten en kan ook dienst doen als turnzaal voor de plaatselijke lagere school of als binnenspeelplaats. In de kleine zaal brengen we de bibliotheek onder. Door de boeken op verrolbare rekken te plaatsen, kunnen we efficiënt werken. Ook het dorpspunt komt in die kleinere zaal. Verder denken we aan kookworkshops of een tentoonstellingsruimte. Op de eerste verdieping plannen we jeugdhuis n’Obus en een vergaderzaal.”