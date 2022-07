Bewoners regio Tuinwijk klagen over te snel verkeer

De Roggestraat heeft een u-vorm en volgens Maja Vermeulen zorgen vooral de snelle pakjesdiensten voor gevaarlijke situaties. “Die rijden vaak veel te rap en vooral in de bocht kan je dat als fietser en voetganger moeilijk zien. Er is daar ook geen voetpad. Een oplossing is om de straat in twee te knippen zodat het doorgaande verkeer er niet meer hoeft te rijden. Dan ontstaan er twee doodlopende stukken.” Burgemeester Lies Laridon (CD&V) vreest dat door het knippen van de straat de veiligheid niet meteen zal verbeteren omdat de pakjesdiensten dan zullen moeten keren in de straat. Het voorstel gaat sowieso naar de verkeerscommissie van september waar het verder besproken wordt. Op diezelfde commissie komt ook een ander voorstel op de agenda. Eric De Keyser, die zelf in de Tuinwijk woont, wil van die straat een fietsstraat maken om het sluipverkeer aan banden te leggen. Hij hield naar eigen zeggen daarover een rondvraag in de straat en het merendeel van de mensen die thuis was, was de fietsstraat genegen.