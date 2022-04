Bestuurder volgt koppel kilometerslang met zijn wagen en rijdt hen aan: 21-jarige verdacht van poging doodslag

DiksmuideEen 21-jarige man uit Diksmuide wordt verdacht van poging doodslag na verkeersagressie donderdagnacht. Hij achtervolgde met de auto van zijn vader kilometerslang een koppel met zijn wagen en reed hen daarbij aan. Opmerkelijk: de twintiger filmde alles met zijn dashcam, waaruit bleek dat hij een dag eerder ook al met 180 per uur over de pechstrook van de autosnelweg raasde.

De feiten speelden zich donderdagnacht even na middernacht af in Diksmuide, bevestigt de politiezone Polder. In de Oostendestraat werd een koppel plots opgeschrikt door een voertuig dat hen met hoge snelheid passeerde over een vluchtheuvel. In een reflex flikkerde de chauffeur van het koppel met zijn lichten om te wijzen op het gevaar. Dat was niet naar de zin van de 21-jarige man die hen voorbijraasde. Hij ging bruusk in de remmen, waarop het koppel maar net een aanrijding kon vermijden.

Nog was dat voor de twintiger niet genoeg. Hij herhaalde het optrekken en bruusk afremmen verscheidene keren, en toen het koppel hem inhaalde, bleef hij hen achtervolgen. De man zette zijn wagen zelfs even dwars over de baan, waarna hij het koppel uiteindelijk aanreed. Op basis van camerabeelden kon de politie de wagen snel lokaliseren en de 21-jarige chauffeur arresteren. De auto bleek ingeschreven te staan op zijn vader, een man uit Maasmechelen. Ook had de dader alles gefilmd met de dashcam in zijn eigen wagen, wat de bewijslast aanzienlijk zal verzwaren. Daaruit bleek ook dat hij een dag eerder met 180 per uur over de pechstrook van de autosnelweg raasde, waarbij hij vrachtwagens op de pechstrook inhaalde.

De jongeman bleek nog maar anderhalf jaar in het bezit van een rijbewijs te zijn waardoor zijn latere straf in de politierechtbank zwaarder zal zijn dan gemiddeld. De kans is groot dat hij zijn theoretisch en praktisch rijbewijs opnieuw zal moeten behalen. Zijn rijbewijs werd alvast meteen voor 15 dagen ingetrokken. Hij wordt verdacht van poging doodslag, al kan die kwalificatie nog veranderen.

