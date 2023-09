Bestuurder (33) gaat wielertoerist te lijf met matrak, omdat hij geen plaats maakte

Bestuurder (32) die dodelijk ongeval in Esen veroorzaak­te, blijft in cel: “Hij weet zélf niet goed hoe alles is gebeurd”

De 32-jarige bestuurder die zaterdagochtend een ravage aanrichtte in Esen bij Diksmuide, waarbij ook een fietser stierf, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van onopzettelijke doding. De man legde een verklaring af, maar zijn opmerkelijke gedrag is vooralsnog moeilijk te verklaren. “Hij is in shock”, zegt zijn advocaat Thomas Bailleul.