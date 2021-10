Beschonken bestuurder probeert politie te misleiden met toneeltje na crash in gracht

De bestuurder reed omstreeks 7.15 uur in de richting van Torhout, toen hij de controle over zijn stuur verloor. Hij raakte met z’n wagen links van de weg af en kwam uiteindelijk met z'n neus in een gracht tot stilstand. Bij aankomst van de hulpdiensten zat de man vreemd genoeg op de passagiersstoel. Van de bestuurder leek geen spoor te zijn. “Het slachtoffer verklaarde dat de chauffeur gaan lopen was”, vertelt commissaris Geert Provoost van de politie Polder. “Verder onderzoek wees echter uit dat hij zelf bestuurder was en na het ongeval op de passagierszetel was gaan zitten.”