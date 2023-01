Berre De Sterre gastheer op feest voor 1000 openingsdagen nieuw zwembad

Zwembadtrap

Omdat het zo vaak gevraagd werd, investeert het stadsbestuur alsnog in een zwembadtrap. “Aanvankelijk gingen we niet in op die vraag omdat het praktisch niet haalbaar was in onze bestaande zwemkuip”, geeft De Keyrel toe. “Maar omdat de nood hoog bleef en we toegankelijkheid belangrijk vinden hebben we een oplossing gevonden in een flexibele zwembadtrap. We onderzoeken volop hoe we dat praktisch kunnen installeren want vermoedelijk zullen we het zwembad moeten laten leeglopen. Daarom plannen we de installatie pas in september tijdens de jaarlijkse sluiting van het zwembad.”