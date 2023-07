Beleef een dag vol springplezier en vers fruit op Fruitspringkastelenfestival

Reggaefes­ti­val Irie Vibes al 20 jaar vaste waarde in Kortemark: “Voor ons is dit festival onze vakantie”

De opbouw van Irie Vibes (back to the) Roots Festival op maat van de reggaeliefhebber, gaat komende zaterdag van start. In de Koekelarestraat in Kortemark toveren vrijwilligers een weide van 1,3 hectare om tot een heus dorp met podia, een camping en speeldorp. “We willen mensen verbinden in een sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn”, vat voorzitster Ofelie Callewaert (40) het opzet samen.