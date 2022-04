Beeld van Generaal Baron Jacques op Grote Markt na drie maanden nog steeds onder rode verf

Zowel de sokkel met het opschrift ‘Jacques de Dixmude 1856-1928’ als de mantel van het beeld kleuren rood. Die actie werd via een anonieme mail, ondertekend door de Stoete Diksmullenoare . De actiegroep waarschuwde ermee het beeld neer te halen. Jacques de Dixmude speelde volgens de Stoete Diksmullenoare een rol in de slavenhandel in Congo. Op camerabeelden werden meerdere mensen gezien maar het was die bewuste ochtend mistig waardoor gezichtsherkenning moeilijk werd. Er werd een politieonderzoek gestart dat nog steeds lopende is.

We zijn nu drie maanden verder en de rode verf is nog steeds niet verwijderd. “Het standbeeld is sinds de zomer van 2009 een beschermd monument. Dat betekent dat we in overleg staan met het Agentschap Onroerend Erfgoed”, duidt schepen Katleen Winne (Idee Diksmuide). “De sokkel en het bronzen beeld zullen een andere aanpak nodig hebben. Sowieso moeten we beroep doen op gespecialiseerde ondernemingen. De offertes die we reeds ontvingen leren ons dat de kostprijs geraamd is op 10.000 euro. We hebben recht op een erfgoedpremie van 60 procent. Dat hebben we nu aangevraagd. Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft tot 6 juli de tijd om te beslissen. We hebben bij hen aangedrongen om dat sneller te doen.”