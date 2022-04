Beeld van Generaal Baron Jacques na drie maanden nog steeds onder rode verf: hoe kan dat?

We zijn nu drie maanden verder en de rode verf is nog steeds niet verwijderd. “Het standbeeld is sinds de zomer van 2009 een beschermd monument. Dat betekent dat we in overleg staan met het Agentschap Onroerend Erfgoed”, duidt schepen Katleen Winne (Idee Diksmuide). “De sokkel en het bronzen beeld zullen een andere aanpak nodig hebben. Sowieso moeten we een beroep doen op gespecialiseerde ondernemingen. De offertes die we al ontvingen, leren ons dat de kostprijs geraamd is op 10.000 euro. We hebben recht op een erfgoedpremie van 60 procent. Die hebben we nu aangevraagd. Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft tot 6 juli tijd om te beslissen. We hebben bij hen aangedrongen om dat sneller te doen.”