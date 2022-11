Bedrijf Compovit krijgt van rechter één maand om chemische luchtwasser te plaatsen die geurhinder moet voorkomen

Diksmuide/Houthulst Voor duizenden euro’s werkmateri­aal gestolen uit bestelwa­gens: “Ik heb minstens 13.000 euro nadeel”

De politiezone Polder is een onderzoek gestart naar twee inbraken in bestelwagens. De buit was telkens werkmachines. “De eerste schatting is dat het nadeel zo'n 13.000 euro bedraagt”, zucht Stijn Beernaert, zaakvoerder van Stibegro Grondwerken en Omheiningen.

16 november