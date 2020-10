ASSISEN. William De Bondt (53) schuldig bevonden aan moord met voorbedachten rade op Isabelle Deschodt (39): volgens jury geen enkele mogelijkheid dat het een ongeval was

Diksmuide/Brugge ASSISEN. Procureur-generaal reikt motief aan voor moord op Isabelle Deschodt: “De jaloerse dronkenlap werd de deur gewezen, waarop hij haar haar vermoordde”

15:38 De openbare aanklager liet op het assisenproces tegen William De Bondt (53) geen enkele twijfel bestaan over de voorbedachtheid waarmee hij Isabelle Deschodt (39) om het leven bracht. Hij reikte ook een motief aan. “De sluwe, jaloerse dronkenlap en profiteur werd de deur gewezen, nadat hij voor de zoveelste keer stomdronken was. Hij dreigde zijn veilige haven, zijn onderdak en zijn geldschieter te verliezen”, aldus de procureur-generaal. Een kenmerkend bewijs daarvan was volgens hem een schrijfsel van De Bondt, in zijn cel. “Had je niet geroepen dat ik moest vertrekken, zou ik niet geschoten hebben.”