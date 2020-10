ASSISEN. Wetsgeneesheer die kogel niet vond in lichaam van Isabelle (39) verdedigt zich: “Zelfs bij tweede autopsie heb ik drie uur moeten zoeken”

Veurne Veurne plant een pak fietsinves­te­rin­gen én trajectcon­tro­le in dorpen

22 oktober De Vaartstraat in Veurne is het meest onveilig om te fietsen. Dat kwam naar boven in ons HLN-onderzoek naar de fietsveiligheid. Miljoenen euro’s zijn gebudgetteerd om te investeren in nieuwe fietsprojecten. Veurne denkt zelfs aan trajectcontrole in drie van haar dorpen om de veiligheid te verhogen. Hier leest u de vorige afleveringen uit ons fietsdossier West-Vlaanderen.