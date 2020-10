ASSISEN. Familie en vrienden betreuren alcoholmisbruik van beschuldigde: “Er waren twee Williams: één als hij gedronken had en één in nuchtere toestand”

Diksmuide“Als hij niet drinkt, is hij iemand met wie je fantastische gesprekken kan hebben. Als hij gedronken heeft, slaan zijn stoppen door.” De familie en vrienden van William De Bondt (53), die in Brugge terecht staat voor de moord op zijn partner Isabelle Deschodt in Diksmuide, omschreven de beschuldigde als een mens met twee gezichten. Een jeugdvriend die De Bondt in de gevangenis opzocht, had zelfs daar de indruk dat hij zwaar gedronken had.