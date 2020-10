ASSISEN. Cipier van Brugse gevangenis werd door De Bondt met de dood bedreigd: “Ik ben nog steeds op m’n ongemak”

Junior Milan Kuypers pakt in Ruddervoor­de eerste UCI-pun­ten: “Kan er best nog aantal gebruiken”

25 oktober Milan Kuypers (17) pakte in Ruddervoorde zijn eerste UCI-punten. De Woumenaar sloot de juniorencross als achtste af, goed voor drie punten. Na de regionale crossen in Kasterlee en Hechtel was Ruddervoorde Kuypers’ derde veldrit. Komende zaterdag trekt hij naar de Koppenberg, niet zijn favoriete terrein.