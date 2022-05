Anouk dingt naar kroontje Miss Grace Benelux: “Zo steun ik Jong en Diabeet waar ik zelf lid van ben”

Haar diploma lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie heeft ze op zak. Haar opleiding massage heeft ze met glans afgerond en nu schoolt ze zich aan Syntra West in Kortrijk bij tot make-up artieste. Aan ambitie geen gebrek dus bij de jonge Diksmuidse Anouk. In haar vrije tijd is ze onder meer vrijwilligster bij Jong en Diabeet, een organisatie die jonge mensen met suikerziekte onvergetelijke momenten wil aanbieden. Die vereniging is het goede doel dat Anouk steunt met haar deelname aan Miss Grace Benelux.

“Mijn deelname aan Queen of the Models gaf me meer zelfvertrouwen. Toen ik een berichtje kreeg van Faye Bulcke, de huidige Miss Benelux, hoefde ik niet lang na te denken. Ze beloofde me een onvergetelijk avontuur. Het zou mooi zijn mocht ik één van de acht awards winnen maar plezier beleven staat bij mij toch op de eerste plaats”, reageert de finaliste. Op 17 september weten we wie van de zeventien geselecteerde meisjes de titel wint. “Ik vind het enorm leuk om voor een camera te staan en me daarnaast ook in te zetten voor andere mensen. Het traject voor Miss Grace Benelux loopt volop. Zo waren we al aanwezig op winkelnacht in Roeselare. Er staat nog een bootcamp in Nederland op het programma maar ook danstrainingen en zelfs een dagje pretpark.”