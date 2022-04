Altijd al gedroomd om eens zelf op het podium te staan? Kom dan naar de familiedag

Cc Kruispunt maakt van zijn opendeur een echte doe- en beleefdag voor jong en oud. Je krijgt een unieke blik achter de schermen van de schouwburg. Wat staat er op het programma? Workshops rond podium- en gevechtstechnieken, theaterinitiatie, grime, slagwerk, dans en muziek. De allerkleinsten genieten van een voorleesverhaaltje. Tijdens tentoonstellingen ontdek je de wereld van het kostuum- en decorontwerp. Alle facetten van het theater staan in de spotlights. Lokaal muziektalent laat op verschillende plaatsen in de schouwburg van zich horen. Theater Froefroe zet in de tuin zijn speelinstallaties. Wil je zeker zijn van een plaatsje? Reserveer dan tijdig via info@cckruispunt.be. Zet in de mail jouw naam, leeftijd, de workshop die je wilt volgen en het uur. Als er zondag plaats is, kan je de dag zelf nog aansluiten. Alle activiteiten zijn hier gebundeld.