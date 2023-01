Aldi Diksmuide blijft vanaf maandag dicht tot zomer: “Winkel wordt groter en energievriendelijker”

Aldi is sinds 2010 gevestigd in de Esenweg, maar de huidige winkel is te klein geworden en beantwoordt niet meer aan de verwachtingen van de klant. “De nieuwe winkel zal 1.200 vierkante meter groot zijn terwijl de oppervlakte vandaag 850 vierkante meter is. We breiden uit richting de straatzijde”, zegt Stephanie Bonny, senior manager expansion bij Aldi. “De vernieuwde winkel zal geen aardgas meer verbruiken. We investeren in een warmterecuperatiesysteem, de opvang van regenwater en CO²-koeling. Daarnaast zetten we volop in op het winkelcomfort met een prominente plaats voor het versassortiment, want die verse producten staan vaak bovenaan het boodschappenlijstje.” De opening van de nieuwe winkel is gepland voor de zomer van dit jaar. Tijdens de sluiting kunnen klanten terecht in de naburige vestigingen in Koekelare, Kortemark en Staden.