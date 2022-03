Aldi breidt uit, tot blijdschap van burgemeester: “We zien de commerciële toekomst in Diksmuide rooskleurig”

Aldi is al sinds 2009 gevestigd in de Esenweg. Op die locatie zal het de winkel met om en bij de 200 vierkante meter uitbreiden. De slagerij blijft ongewijzigd. De investering is nodig om het interieur een nieuwe look te geven met een accent op de versafdeling. Om die uitbreiding te kunnen realiseren, wordt een deel van de parking ingenomen. Het aantal parkeerplaatsen daalt van 98 naar 86 waarvan 5 voor mindervaliden en twee met een oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Daarnaast is een onderkomen voor twintig fietsen opgenomen in de plannen. Er kan nog tot 12 maart bezwaar ingediend worden bij de provincie tegen het verlenen van de omgevingsvergunning door het stadsbestuur.

Jumbo?

Het schepencollege van Diksmuide is van plan om zijn commerciële centrum nieuw leven in te blazen. “De vroegere Brantano is verkocht, maar er is nog geen omgevingsvergunning aangevraagd. Het blijft gissen wat de concrete plannen zijn”, zegt burgemeester Lies Laridon, ook bevoegd voor Lokale Economie. “De Nederlandse warenhuisketen Jumbo toont nog steeds interesse voor onze stad. Of het blijft inzetten op de site Petit Paris, waar we eerder negatief advies hebben gegeven, is niet gekend. Ook zij hebben nog geen aanvraag ingediend. Een projectontwikkelaar is even verderop, ter hoogte van elektrozaak Dezwarte, gronden aan het opkopen met de bedoeling daar een kleinhandelszone te creëren. In de binnenstad willen we met premies nieuwe investeerders aantrekken. Een aantal leegstaande panden is zo al ingevuld, maar er is zeker nog ruimte. Ik denk maar aan het Polderpand en een paar ruimtes op de Grote Markt. In de stadskern zijn de panden iets kleiner dan langs de invalswegen. We mikken daar op andere winkels zoals een schoenen- of kledingzaak.”