Afrekening of ander motief? Onderzoek naar moord op 28-jarige motorrijder volop bezig: “Slachtoffer door minstens zes kogels geraakt”

Diksmuide Kijk ‘Rookie’ in open lucht tijdens Stad Onder­stroom

Met Stad Onderstroom biedt 4AD een gevarieerd aanbod aan gratis culturele activiteiten in aan zoals concerten, openluchtfilms, exposities, theater en literatuur. In samenwerking met de Filmclub organiseren ze een aantal openlucht films. Op zaterdag 6 augustus kan je in Diksmuide kijken naar ‘Rookie’ met Matteo Simoni in de hoofdrol.

12 juli